Bleibt der Ballsport eine runde Sache?

Die Bucht steht in den nächsten zwei Wochen kopf – und im Fokus von Sport-, Genuss- und Musikfans: zuerst am Beachsoccer-Finale samt Food-Festival, dann am zweiten Seaside Festival.

«Eine höchst erfreuliche und hochprofessionelle Sache», betitelt Stefan Seger das Letztgenannte, das von Festival-Urgestein Philippe Cornu und dem in Hondrich auf­gewachsenen Sacha Altermatt veranstaltet wird. Das selbsternannte Hochqualitäts-Wohlfühl-Open-Air dürfte erstmals ausverkauft sein – wohl nicht nur der Headliner Amy Mcdonald und Roger Hodgson wegen.

Beim Grossanlass von diesem Wochenende stehen die Stars nicht auf der Bühne, sondern knöcheltief in 700 Tonnen Sand. Die bereits achte Strandfussball-Veranstaltung ist auf Stefan Segers Mist – oder treffender Quarz – gewachsen.

Der sommerliche Mix aus packendem Strandfussball und entspannenden Genussmomenten am Food-Festival zieht; mit gegen 10 000 Besuchern ist der Beachsoccer-Event längst ein Höhepunkt im Spiezer Sommerprogramm. Das soll er auch bleiben: Segers Spiez Marketing AG (SMAG), mit Swiss Beach Soccer die Ausrichterin, hofft bis Sonntag auf einen ähnlich grossen Publikumsaufmarsch wie in den Vorjahren.

Turmspringen fiel ins Wasser

«Der Anlass findet im gewohnten und bewährten Rahmen statt», sagt Seger. Er sagt auch, dass der Anlass für die SMAG ein Produkt sei, das man «stetig überprüft, um zu sehen, ob es noch der Zielgruppe entspricht».

Wenn nicht, wird nachjustiert, angepasst oder ergänzt. Letzteres planten die Spiezer mit einem High Diving im Seebecken. «Das Turmspringen ist nicht zustande gekommen, weil sich die in Thun ansässige World High Diving Federation aus finanziellen Gründen anders entschieden hat.» Konkret erwies sich das Verankern einer 18-Meter-Plattform in der Bucht als zu kostspielig.

Die Turmspringer hätten sich deshalb auf den Anlass von Mitte Juni im Strämu Thun konzentriert. «Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben», meint Seger, «das Springen ist sehr attraktiv.» Die Neuerung wird nun zu Land und nicht im Wasser zu finden sein: Eine Pump-Track-Anlage, auf der junge Biker Runden drehen können.

EM in weite Ferne gerückt

Den Sandkick gibt es in der Arena mit 700 Tribünenplätzen am Freitag (Promispiel, Cupfinals), Samstag (Ligafinals) und Sonntag (Länderspiel Schweiz - Thaiti, siehe Kasten). Es war das einst definierte Ziel der SMAG-Strategie, einen wiederkehrenden Anlass von internationaler Ausstrahlung nach Spiez zu holen. Als Erweiterung war die Rede von der EM 2019.

Diese ist aber kein Thema mehr. «Der Anlass ist von Russland gekauft worden», weiss Stefan Seger. Das mehrtägige Turnier wäre der Auftakt gewesen, um etwas Internationales zu etablieren. «Wenn die Würfel nun so liegen, sehe ich aktuell ­keinen aktuellen Handlungsbedarf.»

Man werde die Entwicklung beobachten. In den letzten zwei Jahren habe sich der Sport, dessen Ziel es ist, olympisch zu werden, nicht weiterentwickelt. Seger spricht von mangelnder Professionalität. «So gesehen ist das Meisterschaftsfinale für uns ein sehr guter Anlass.»

Überhaupt sei die Beach-Arena noch besser ausgelastet als im Vorjahr. Von Vereinen, die sie wochentags jeden Abend belegen, aber auch von Schulen oder Breitensportlern. Und Auswärtigen, die Wertschöpfung und Logiernächte generierten.

Auch in Sachen Beachvolleyball will Seger mit seinem Team am Ball bleiben. Er hat Spiez bei Swiss Volley als Spielort empfohlen, eine Antwort ist ausstehend. Des Weiteren hat er dem Regierungsrat auf dessen Anfrage hin sein Interesse angemeldet, sollte eine Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2021 im Kanton Bern zum Thema werden. «Wir bleiben dran», so Seger.

Sicher ist sicher

Vor Jahresfrist erlebten Besucher, Sportler, Foodanbieter und Macher des Spiezer Beachsoccer-Anlasses bange Momente. Am Freitagabend fegte ein nie zuvor erlebter Sturm mit Böen von 120 Stundenkilometern durch die Bucht, riss mit, was nicht niet- und nagelfest war. Nur mit Glück gab es, abgesehen von zwei Bagatellen, keine Verletzten. Die Spiele sowie das Food-Festival mussten abgebrochen werden. «Die Schäden blieben in überschaubarem Rahmen.»

Gemäss Stefan Seger war die zusätzliche Manpower nicht versichert. Obwohl man gut reagiert habe, wie er betont, sei im Nachgang das Notfallkonzept erweitert worden. Ausserdem liessen die Spiezer vom Seaside-Sicherheitsverantwortlichen Marcel Sommer ein Sicherheitskonzept ausarbeiten. Der Profi begleitete auch den Aufbau der Infrastruktur. Damit die Bucht nur wegen des Treibens kopfsteht. (Berner Oberländer)