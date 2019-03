Roger Bischoff ist dieses Wochenende am Musikantenball in Hodonin in Südmähren. «Es ist grossartig, die besten Blasmusikkapellen spielen, und das ganze Publikum tanzt», sagte der Betriebsleiter der Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG vor der Abreise. Am kommenden Wochenende ist Bischoff im Kirchgemeindehaus Matten gefragt. Er organisiert mit der Blaskapelle Venovana die «Nacht der Blasmusik».