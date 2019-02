Den spektakulären Auftakt der Show machten die Lehrerinnen der Eislaufschule Mürren, Lea Seiler, Eline Hunziker und Ehrengast Angela Gafner. Zum rassigen Song «Survivor» zeigten die drei mit Eleganz und Tempo Pirouetten und Sprünge und ernteten spontanen Applaus von den Zuschauern.

«Es ist ein megaschönes Gefühl, über die Eisfläche zu schweben!»Matteo Alpinice, der einzige männliche Eisläufer

Heuer waren es insgesamt zehn junge Talente, die in ihren bevorzugten Outfits eine Kür zu ihrem Lieblingssong liefen. Dafür hatten sie wochenlang geprobt. Als «zwei alte Hasen im Showlaufen» kündigte der Speaker Lea Sidler und Piera Schneider aus der Region Zürich an. Zum Song «Grenade» zeigten die Mädchen im schwarzen Dress etwa, wie man im Duett auf einem Bein über das Eis saust. Schon länger dabei ist auch Matteo Alpinice (15), der einzige männliche Eisläufer. Er lief seine Kür zum Lied «Natural» und schwärmte: «Es ist ein megaschönes Gefühl, über die Eisfläche zu schweben!»

Die jüngste, erst sechsjährige Läuferin, Neuling Lya Gertsch aus Meiringen, wagte sich in grünem Dress und mit Helm aufs Eis, gecoacht von Lehrerin Eline Hunziker. Das Duo erntete Bravorufe vom Publikum. Angelina Pfefferli lief ihre Kür zum Adele-Song «When We Were Young» und endete mit einem anmutigen Knicks.

Drei Lehrerinnen mit atemberaubender Soloshow

Zum langsamen Lied «Go Solo» schwebten die Schwestern Linda und Nora Saurer in Mürren über die Eisfläche. Mit atemberaubendem Tempo, Eleganz und Sicherheit liefen die drei Lehrerinnen je eine Soloshow und genossen den begeisterten Applaus. Ein besonders Highlight war der Auftritt von Lea Seiler und Eline Hunziker.

Im Stil der 30er-Jahre mit passenden Kostümen beeindruckte das Duo mit synchronen Sprüngen und Pirouetten. Geradezu dramatisch wirkte das Finale zum Song «Sounds of Silence». Bei einbrechender Dämmerung liefen die zehn gemeinsam mit Lichterketten über das Eis und bekamen zum Dank je eine Rose überreicht.

Leidenschaftlich und engagiert für Nachwuchs

Seit etwa zehn Jahren unterrichtet Lea Seiler (Bern) mit Engagement und Leidenschaft den Nachwuchs in der Eislaufschule Mürren. «Für die Gala on Ice gilt es jeweils, für alle eine an das Niveau angepasste Choreografie einzustudieren. Besonders herausfordernd ist dies bei Gruppen mit unterschiedlichem Niveau», erklärte Eislauflehrerin Lea ­Seiler.