Bewegung bei Aula und Hotelprojekt

«Das Des-Alpes-Areal stellt die für die Entwicklung von Interlaken wichtigste und wertvollste Baulandreserve dar», schreibt der Gemeinderat in einer Mit­teilung. Deshalb habe man im vergangenen Sommer nach dem Nein der Stimmberechtigten zum Des-Alpes-Projekt im Februar 2014 einen Neustart beschlossen.

Dieser ist im Herbst 2017 mit einem halbtägigen Werkstattgespräch erfolgt, zu dem der Gemeinderat Vertretungen aus verschiedensten Organisationen aus Wirtschaft, Tourismus und Politik sowie Befürworter und Gegner des ehemaligen Projekts eingeladen hat. «Wichtigstes Ergebnis des Gesprächs war, dass eine auch nur teilweise Wohnüberbauung kaum mehrheitsfähig wäre», hält der Gemeinderat fest.

«Hingegen herrschte grosse Übereinstimmung, dass ein Hotelbau wieder angegangen werden sollte.» Nach entsprechenden Vorarbeiten hat der Gemeinderat beschlossen, einen Partner zu suchen, der die Gemeinde in der Entwicklung eines Hotelprojekts unterstützt. Diese Suche wird nun im Einladungsverfahren eröffnet.

Nicht mehr zeitgemäss

Auch was die Zukunft der Aula der Schulanlage Alpenstrasse angeht, will der Gemeinderat vorwärtsmachen. «Nach über 50 Betriebsjahren ist die Aula sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr Anforderungen und Bedürfnissen der Schule, der Bevölkerung und von Vereinen sowie Veranstaltern», heisst es in der Gemeinderatsmitteilung.

Angesichts des Sanierungsbedarfs und der betrieblichen Mängel der bestehenden Aula, des prognostizierten Anstiegs der Schülerzahlen und der Raumbedürfnisse der bestehenden und der neuen Nutzer und Nutzerinnen sei die Notwendigkeit für eine Sanierung mit Erweiterung oder einen Neubau der Aula Alpenstrasse unbestritten.

Beste Lösung für die Aula?

«Unter einem gemeinsamen Dach soll am Schnittpunkt der Felder Bildung, Soziales und Kultur ein lebendiger und vielfältig nutzbarer Veranstaltungs-, Lern-, Ausleih- und Begegnungsort für Interlaken mit regionaler Ausstrahlung entstehen.»

Zur Suche nach der besten Lösung für die «Zukunft» der Aula Alpenstrasse – Erweiterung und Sanierung oder Ersatzneubau – hat der Grosse Gemeinderat im Mai für die Durchführung eines Wettbewerbes – in Form eines Studienauftrages mit mehreren Planungsteams – einen Kredit gesprochen. Zur Suche dieser bis sechs Planerteams startet nun eine öffentliche Ausschreibung. Bis Mai 2019 soll der Studien­auftrag abgeschlossen sein. Die neue Aula soll Ende 2021, Anfang 2022 eröffnet werden. (pd/sgg)