Am 7. April kommt es in Wilderswil zu einer Urnenabstimmung mit Stichfrage. Es geht um das Betriebsgebäude. Dass die Gemeinde eines benötigt, ist eigentlich unbestritten. Feuerwehr und Gemeindebetriebe sind zurzeit in Provisorien untergebracht. Deswegen sagten die Stimmberechtigten schon zweimal Ja zum geplanten Betriebsgebäude am Dorfeingang – zuletzt am 12. Februar 2017 zu den aktuellen Plänen mit Einstellhalle und drei oberirdischen Geschossen für 7,75 Millionen Franken. Das dritte Geschoss sollte an Dritte vermietet werden und so zur Finanzierung des Gebäudes beitragen.