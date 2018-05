«Bethania» wird zwischengenutzt

Seit das «Bethania im Stedtli – Wohnen und Pflege im Alter» am Stadthausplatz in Betrieb ist, steht das Gebäude des alten «Bethania» – die Parzelle 331 am Hohmüedig 4 – leer. Die Gemeinde will die Liegenschaft ver­kaufen.

Damit eine bauliche Entwicklung im Gebiet möglich wird, soll die Parzelle von der UeO Nr. 19 (öffentliche Nutzung) in die Wohnzone W3 umgezont werden (wir haben berichtet).

Das öf­fentliche Mitwirkungsverfahren ist abgeschlossen, und das Amt für Gemeinden und Raum­planung hat die Zonenplanänderung vorgeprüft. Als nächster Schritt folgt die öffentliche Auflage, während der allfällige Einsprachen deponiert werden ­können.

Vorerst soll nun die Liegenschaft, wie einer Publikation im Anzeiger Interlaken zu entnehmen ist, bis 2021 zwischengenutzt werden. Und zwar von der Spital FMI AG als psychiatrische Tagesklinik, für die, wie Gemeindepräsident Jürgen Ritschard erklärt, bis dann ein Gebäude zwischen der See- und der Weissenaustrasse (also in Spitalnähe) ­gebaut sein sollte.

Das Gesuch für die Zwischennutzung der Liegenschaft Hohmüedig 4 liegt bis zum 11. Juni auf der Gemeindeverwaltung Unterseen auf.

(Berner Oberländer)