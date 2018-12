Besucherrekord und neue Baumbeleuchtungen

Da duftete es nach Lebkuchen, nach weissem und rotem Glühwein, aus einer anderen Ecke der Strasse nach Käse, Risotto, Knoblibrot, Marroni, Gewürzen und Gebäck. Und nicht zu vergessen ist die Auswahl an Weihnachtsschmuck und Beleuchtung, Karten sowie selbst gestrickter Winterbekleidung in unterschiedlichen Farbvariationen und weiteren Geschenkideen. Selbstgefertigtes von kreativen Hobbykünstlerinnen und -künstlern fand glückliche Abnehmerinnen und Abnehmer. Geduldig wurde flaniert, hier und dort zusammengestanden, Kaffee oder Glühwein getrunken und geplaudert. Der traditionelle Chlouse-Märit in Spiez zog schätzungsweise 10000 Besucher an. Es dürfte sich um einen Rekordaufmarsch handeln.