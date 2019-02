Der Mann wurde am 18. Februar 2018 in Frankreich fest­genommen und einen Monat später – am 20. März – an die Schweiz ausgeliefert. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass er seine Partnerin umgebracht hat. Anschliessend soll er das Haus der Frau in Frutigen in Brand gesetzt haben, um die Spuren zu verwischen. Das war am 15. Februar 2018. Die Liegenschaft ist zu einem grossen Teil niedergebrannt.

Bisher gibt es keine Beweise für die Tat, allerdings eine Reihe von Indizien. So wurde Brandbeschleuniger eingesetzt. Das Opfer lebte gemäss rechtsmedizinischem Gutachten zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr. Dies geht aus dem Urteil des Bundesgerichts hervor. Das Opfer war seit einigen Jahren mit dem Beschwerdeführer befreundet gewesen, lebte jedoch nicht im gleichen Haushalt.

Allerdings decken sich die Daten des Mobiltelefons des Opfers sowie die Fahrzeugdaten des Beschuldigten nicht mit der Tathypothese der Staatsanwaltschaft, wie das Bundesgericht schreibt. Es seien weitere Untersuchungen notwendig. Deswegen wird die Untersuchungshaft für den Beschuldigten um weitere sechs Monate verlängert. Eine Beschwerde des Mannes hatten die Richter in Lausanne abgewiesen.