Berner Schützen öffnen ihre Häuser

Wer Schiesssport bisher nur vom Hörensagen kennt und wissen will, was es mit dieser Freizeitbeschäftigung auf sich hat, kann am Tag der offenen Schützenhäuser erste Versuche machen. Wer nicht gerade mit einem Sturm­gewehr erste Zielversuche unternehmen will, kann sich auch an etwas kleinerem Kaliber versuchen. Der Präsident des Oberländer Kleinkaliber-Verbands Peter Wyss aus Goldswil erklärt, was die Faszination ausmacht.

Peter Wyss, Sie sind Verbandspräsident und Präsident der Sportschützen Bönigen. Als Waffennarr kann man Sie aber kaum betiteln...

Peter Wyss: Waffennarren und Schützen sind kaum dieselben. Den Sportschützen – zu denen ich mich auch zähle – geht es vor allem um das sportliche Erlebnis und den Wettkampf.

Mit einer Waffe Sport treiben, das ist für viele Leute heut­zutage schwer vorstellbar...

Wer mein Kleinkalibergewehr ansieht, sieht auf den ersten Blick, dass dies ein Hightech-Gerät ist und kaum ein Tötungsinstrument. Für solche Teile zahlt man mehrere Tausend Franken. Das bezahlt man nicht, wenn es nur darum geht, einfach eine Waffe zu besitzen.

Warum sollten Nichtschützen den Tag der offenen Schützenhäuser wahrnehmen?

Der Schiesssport verlangt Konzentration und Ausdauer. Ob als Einzelschütze oder im Team: Wir unterstützen uns, üben miteinander, lernen voneinander und pflegen die Tradition. Und: Für mich gibt es keine bessere Möglichkeit, vom täglichen Stress «herunterzufahren», als mit Schiessen.

Ist der 19. Mai eine Möglichkeit für die teilnehmenden Schützenvereine, mehr Mitglieder anzulocken?

Der Berner Oberländer Schützenverband, zu dem wir auch mitgerechnet werden, zählt 14'000 Mitglieder, davon sind rund 600 Kleinkaliber- oder Luftgewehrschützen. Beim Verein, bei dem ich auch Präsident bin, nämlich den Sportschützen Bönigen, sind wir 11 Kleinkaliber- und 11 Luftgewehrschützen. Die Luftgewehrmannschaft wird zudem durch zwei Schützen und eine Schützin von den Luftgewehrschützen Stalden Schwanden unterstützt. Wir sind also eher ein kleiner Verein. Und wir könnten neue Mitglieder sicher vertragen.

Wer kann mitmachen?

Bei uns können eigentlich alle mitmachen, auch das Geschlecht spielt keine Rolle. Im Gegenteil, Frauen schiessen in der Regel sehr gut und lassen oft an Turnieren die Männer hinter sich. Etwa Vanessa Hofstetter aus Neuenegg, die an nationalen und internationalen Turnieren mit Luftgewehr und Kleinkaliber beachtliche Erfolge erzielt hat.

Wie oft sollte man trainieren?

Ich trainiere bis zu viermal pro Woche, zweimal Kondition, zweimal Schiessen. Wer an Wettkämpfen teilnehmen soll, der muss schon mehrmals trainieren, damit er gute Resultate schiesst. Man lernt beim Schiesssport, sich auf ein Ziel zu fokussieren, das ist heutzutage bei den vielen Ablenkungen mit Smartphone und Internet nicht immer einfach.

Apropos digital, Sie verschiessen nicht nur Patronen...

Nein, mit dem sogenannten Scatt-System analysiert der Computer das Schussbild, das System wurde in den Neunzigerjahren von Spitzenschützen in Russland entwickelt und wird von nahezu allen Topschützen weltweit eingesetzt. Dabei werden keine Patronen verschossen, ein Training erfolgt nahezu lautlos.

Was erhoffen Sie sich vom 19. Mai?

Ich hoffe, dass die Bevölkerung die Gelegenheit wahrnimmt und sich unvoreingenommen mit dem Schiesssport auseinandersetzt und sieht, dass Schiessen eine spannende Freizeitbeschäftigung sein kann. Unter Anleitung von erfahrenen Schützen kann vom Luftgewehr über das Kleinkaliber- bis hin zum Sturmgewehr alles ausprobiert werden. Auch mit Pistolen kann geschossen werden. Und ich freue mich natürlich auf interessante Begegnungen und gute Gespräche.

Peter Wyss (54) aus Goldswil ist ­beruflich Kältemonteur. Zu seinen Freizeitbeschäftigungen gehören neben dem Schiesssport auch Langlauf und Wandern. (Berner Oberländer)