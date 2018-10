Bergretter: Viele Rollen, gleiches Ziel

Widrigste Bedingungen. Bei Regen, Schnee, Wind, Nebel, auf steilem, unwegsamem Gelände, im Fels, auf rutschigem Gras, Schnee und Eis. Oder frei hängend unter einem Helikopter bei Minusgraden. Unter solchen Voraussetzungen sind Bergretter täglich im Noteinsatz. Immer drängt die Zeit. Oft geht es um Leben und Tod, stets aber darum, Menschen, die im Gebirge verunglückt oder in Not geraten sind, zu bergen, ihnen zu helfen und ihr Leid zu lindern.

Für die heutige Gesellschaft sind die Bergretter eine selbstverständliche Institution. Wir erwarten, dass sie uns im Gebirge jederzeit sofort zu Hilfe eilen. Doch was bedeutet es für die Retter selbst, unter solchen Umständen, die auch emotional äusserst schwierig sein können, optimal zu arbeiten und zu «funktionieren»? Wie stellt man sicher, dass am Steilhang nicht die Ausrüstung wegrutscht oder dass in der Winterkälte nicht Medikamente gefrieren? Um solche Fragen und vieles mehr ging es vergangenen Samstag an der 10. Schweizer Bergrettungsmedizin-Tagung in Interlaken.

Komplex und vernetzt

Die Teilnehmenden der gut besuchten Tagung und der gleichzeitig stattfindenden Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM) waren sich einig: Rettungsarbeit im Gebirge stellt höchste Anforderungen an Psyche, körperliche Kondition, technisches Können und medizinisches Wissen aller Beteiligten. Dazu kommen immer neue technische und elektronische Entwicklungen. Kurz: Bergrettung ist hochkomplex und vernetzt.

«Deshalb ist für eine erfolgreiche Rettung auch die Kommunikation und das Zusammenspiel der verschiedenen beteiligten Berufsgruppen eminent wichtig.» Dies sagte der für die Organisation der Tagung verantwortliche Arzt Alex Kottmann: «Dabei entscheidet sich, ob eine Aktion erfolgreich abgeschlossen, ein Unfallopfer und Patient gerettet werden kann.»

Das Teamwork zwischen Ärzten, Piloten, Rettungssanitätern und Bergführern spiele eine immer wichtigere Rolle. Die Schweizer Bergrettung könne ihre Pionierrolle in Europa nur mit einer konsequenten Qualitätssicherung, ständiger Weiterbildung und Innovationsfreude beibehalten.

Gedenken an Bruno Durrer

Gleich zu Beginn der Tagung gedachten die gegen 150 Rettungsprofis aus der ganzen Schweiz dem allzu früh verstorbenen Berner Oberländer Rettungsarzt Bruno Durrer. Der vor bald zwei Jahren bei einem Tauchgang in Indonesien verunglückte Bergrettungspionier gehörte zum Gründungsteam der SGGM und hat die Interlakner Bergrettungsmedizin-Tagung im Jahr 2000 ins Leben gerufen.

Der Genfer Hypothermie-Experte und Arzt Beat Walpoth erinnerte bei Tagungsbeginn an die zahlreichen Verdienste des weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten, langjährigen Lauterbrunner Talarztes und Retters. Bruno Durrer werde nicht nur als Lebensretter mit über dreitausend Einsätzen, sondern genauso als Freund und Mensch unvergessen bleiben. Auch Präsidentin Corinna Schön betonte, die SGGM verdanke Bruno Durrer viel.

«Wo andere aufhören»

Corinna Schön vom Institut für Rechtsmedizin der Uni Bern referierte auch zur Rechtsmedizin bei Gebirgsunfällen. «Skitourenguru» Günter Schmudlach erklärte sein Projekt, welches eine digitale Skitourenplanung in der Schweiz möglich machen soll.

Fiktive Problemstellungen wurden an der Tagung genauso thematisiert wie effektive Bergunfälle und Rettungen, zum Beispiel am Pigne d’Arolla, wo in der Nacht auf den 30. April 2018 unter tragischen Umständen sieben Menschen erfroren. In diesem Zusammenhang erklärte Gebirgsarzt Mathieu Pasquier ein neues Verfahren, das in Zukunft bei der Behandlung von unterkühlten Patienten helfen soll, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Rettungschancen zu verbessern.

Abgerundet wurde der im regionalen Gewerbe gut verankerte Event mit einem Filmvortrag des in Beatenberg wohnhaften Polarpioniers und Lowa-Extremsportlers Thomas Ulrich: «Im Polarmeer überlebt: Dort beginnen, wo andere aufhören». (Berner Oberländer)