Thema war die Arbeitsteilung in der Familie, die beide Bergführer – Peter Schläppi hat drei Kinder im Schul- und Vorschulalter – so zu lösen versuchen, dass es für alle stimmt. «Im Sommer bin ich weg, oder es regnet», sagte Peter Schläppi. Über Gesundheit, Glück und Sicherheit denken beide bewusst nach, Schläppi besonders, seit ihn ein Stein «aus heiterem Himmel» am Kopf getroffen hat.

Die Bären-Gastgeberinnen Marianne Nägeli und Veronika Thaler sorgten perfekt für die Frühlingsgäste. Der Bärenfrühling geht weiter: Am 23. März um19 Uhr liest Alex Capus aus «Königskinder», und am 30. März um 19 Uhr tritt Baldrian mit Luftschlange Gisela poetisch-langsam auf.