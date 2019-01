Das Mädchen, das 2011 in der Cholerenschlucht bei Adelboden zu Tode stürzte, habe auf ihn einen fitten Eindruck gemacht, sagte der Bergführer, der das Mädchen und seine Kollegin begleitet hatte, am Dienstag vor dem Berner Obergericht.

Die beiden Mädchen hatten den Klettertag bei einem Outdooranbieter im Berner Oberländer Ferienort gebucht. Vor einem Hotel nahm sie der Bergführer in Empfang. Er habe einen positiven ersten Eindruck der beiden Teenager gehabt, betonte der Mann. Das Trio ging zunächst in einen Seilpark und in einen Klettergarten, wo die Mädchen verschiedene Techniken erlernten.