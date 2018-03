Berge waren Orte des Schreckens

Die Berglandschaft des Berner Oberlandes bietet eine wichtige Kulisse auf Marquard Wochers Rundgemälde von 1814 im Thun-Panorama und war für viele Touristen ein Anlass, das Berner Oberland zu besuchen. «Wocher ist damals auf die Dächer der Stadt Thun gestiegen, um die Berge zu sehen, welche noch als unzugängliche Orte des Grauens und Schreckens galten. Heute sind sie ein wichtiges Marketinginstrument für die Schweiz», orientierte die Kuratorin der aktuellen Ausstellung im Thun-Panorama, Anja Seiler, an der gestrigen Medienveranstaltung.

Die Ausstellung «Bergwärts» beleuchtet den Wandel der Einstellung zu den Alpen. Mit den Erfahrungen von zehn historischen Persönlichkeiten aus Forschung, Kunst, Tourismus und Alpinismus zeigt die Ausstellung den Anfang der Bergbegeisterung, die bis heute anhält. Die ­Gebrüder Meyer hätten bei ihrer Erstbesteigung am 3. August 1811 wohl kaum geglaubt, dass ihnen zweihundert Jahre später jährlich fast eine Million Menschen aufs Jungfraujoch folgen würden. Nachdem sich unter anderem Naturforscher im 18. Jahrhundert auf gefährliche Expeditionen gewagt hatten, machten sie mit ihren Erfahrungsgeschichten die Menschen neugierig auf die Bergwelt.

Das Interesse wurde geschürt

Rund drei Jahre hat Albrecht von Haller an seinem 1732 veröffentlichten 49-strophigen Gedicht «Die Alpen» geschrieben. Dieses wurde ein richtiger Hit, der das Interesse an den Bergen schürte. Wagemutige und Schaulustige begaben sich auf das unbekannte Terrain, darunter auch der Maler Caspar Wolf. Es wagte sich immer tiefer in die eisige und felsige Landschaft hinein. Einige dabei entstandene Werke sind in der Ausstellung unter dem Titel «Malen in eisiger Kälte» zu sehen. Grossen Eindruck hinterliessen bei Anja Seiler die beiden Schwestern Mary und Elisabeth Lind aus England. Sie kamen 1814 in die Schweiz und nach einem längeren Aufenthalt in Yverdon im Juli 1815 nach Thun. «Durch Nachfahren haben wir von Marys Tagebuch vernommen. Meine Freude war gross, als wir es zum Übersetzen ausleihen durften. Nun können die Besucher in der Ausstellung Marys Erlebnisse in den Bergen des Berner Oberlandes lesen», sagte sie.

Damals war es nicht üblich, dass sich Frauen in der Bergewelt bewegten. Nichtsdestotrotz ging Lucy Walker, damals noch im Kleid, auf Bergtouren. Ihr steter Begleiter war während 21 Jahren der Pionier der Bergführer, Melchior Anderegg. Seine zahlreichen Erstbesteigungen wie etwa die Blümlisalp oder der Wild­strubel haben ihm den Spitz­namen «König der Berge» ein­gebracht und ihn bis nach England bekannt gemacht. Neben Geschichten, Porträts und künstlerischen Werken zeigt die Ausstellung auch Dokumente von Forschern.

«Bergwärts» auch in Aeschi

Gleichzeitig zu der Ausstellung im Thun-Panorama hat Kunst­vermittlerin Rut Reinhard in Aeschiried die Ausstellung «Bergwärts nach Aeschi» aufgebaut. Daran haben sich Asylsuchende aus der Kollektivunterkunft Aeschiried und freiwillig im Café International engagierte Frauen beteiligt. Die Gemeinsamkeit: Lebensraum Berg.



Die Vernissageim Thun-Panorama mit Roman Gimmel, Vorsteher der Direktion Bildung, Sport und Kultur der Stadt Thun, Anja Seiler und Rut Reinhard findet heute Samstag um 11 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis zum 25. November. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr.

Die Vernissage im Kirchgemeindehaus Aeschi findet am Freitag, 23. März, um 18.30 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis zum 1. April und ist montags bis samstags von 14 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

