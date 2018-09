Bergbahnen schreiben schwarze Zahlen

Bei der Bergbahnen Adelboden AG ist man zufrieden. Mit einer Zunahme von 23,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ebitda (Gewinn vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf 5,8 Millionen Franken gesteigert werden. Gleichzeitig stieg der Cashflow auf 5,4 Millionen Franken an. Die Bergbahnen Adelboden AG kann für das abgelaufene Geschäftsjahr wiederum branchenüberdurchschnittliche Werte präsentieren.

Der Anstieg des Gesamtumsatzes auf 15,9 Millionen Franken wird unter anderem mit dem zeitgleichen Anstieg der Frequenzen um 4 Prozent erklärt. Dieses Plus ist – so das Unternehmen – «besonders erfreulich, nachdem in den letzten Jahren stetig Frequenzrückgänge verzeichnet wurden». Übergreifend wird so den Aktionären ein Gewinn von 588'000 Franken an der 15. Generalversammlung am 13. Oktober vorgelegt.

Neuer Rekordwert

Im Sommer 2017 konnte ein neuer Rekordwert erreicht werden. Über 81'000 Gäste profitierten von den Angeboten der Bergbahnen Adelboden AG. Dabei wurde ein Verkehrsertrag von 1,19 Millionen Franken erwirtschaftet, was einem Umsatzplus von 8 Prozent entspricht.

Besonders gefragt war das Angebot im Trottinett-Land. «Aber auch der Höhenweg zwischen Silleren und Höchst lockte Wanderfreunde nach Adelboden, wo sie die kühle Alpenbrise geniessen konnten.»

Stürmischem Winter getrotzt

Mit dem Zusammenschluss von Skiregion Adelboden-Lenk, Gstaad, Jungfrau-Ski-Region sowie Meiringen-Hasliberg im Top-4-Skiabonnement wurde im vergangenen Herbst ein erfolgreiches Produkt lanciert.

«Ebenfalls dank der guten Zusammenarbeit mit den Bergbahnen Lenk im Bereich der Pistenpräparation konnte der Skibetrieb schon ab dem 17. November 2017 jeweils am Wochenende aufgenommen werden», steht in der Mitteilung des Bahnunternehmens.

Diese beiden Faktoren hätten trotz des stürmischen Wetters mitgeholfen, dass die Bergbahnen Adelboden AG im Winter 2017/2018 ihre Frequenzen um 4,2 Prozent auf über 4,5 Millionen steigerte.

Allgemein wurde im Winter ein Verkehrsertrag von 10,68 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies entspricht einer Zunahme von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr sowie rund 320'000 Franken mehr als im 5-Jahres-Durchschnitt. (pd)