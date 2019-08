Bergbahnen gewappnet gegen Blitze und Hitze

«Wenn mal ein währschaftes Gewitter vorbeifegte, het’s de scho öppe eis gäbig tätscht.» So schilderte es Hans Wyssen im Buch «Der Niesen und seine Bahn» von Bruno Petroni. Von 1970 bis in die 90er-Jahre hatte Wyssen als Maschinist und Bahnmeister für die Niesenbahn gearbeitet. «Blitzableiter gab es damals noch keine, und so sprühten schon mal die Funken über den Gleisen, wenn ein Blitz einschlug», erinnerte sich der im Frühling 2019 verstorbene «Niesenbähnler».