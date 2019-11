Beitragserhöhung für das Kunsthaus Interlaken war nicht unumstritten

Auf der Basis von Leistungsvereinbarungen erhalten Interlaken Classics, das Kunst- und Kulturhaus Interlaken, die Musikfestwoche Meiringen und die Holzbildhauerei Brienz finanzielle Beiträge. Diese Kulturinstitutionen sollen in der kommenden Periode 2021–2024 weiterhin unterstützt werden. Dazu hat die Regionalversammlung am Mittwochnachmittag in Unterseen den Verteilschlüssel für die regionale Kulturförderung 2021–2024 genehmigt. Zusätzlich hat sie zwei Anpassungen beschlossen.