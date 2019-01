700 Tage, 13 Minuten, 33 Sekunden: So lange dauerte es noch bis zur Eröffnung der V-Bahn von Grindelwald Grund auf Eigergletscher, als am Montagmorgen Urs Kessler und François Thiébaud die Countdown-Uhr enthüllten. Der CEO der Jungfraubahnen und der Präsident von Marketingpartner Tissot hatten Behörden, Touristiker und Journalisten an den Interlakner Ostbahnhof geladen, um eine von vier dieser schwarzen Säulen einzuweihen.