Begrenzte Freiheit beim wilden Campieren

Es war eine kurze Meldung, die die Staatsanwaltschaft Oberland Ende Juli verfasst hatte: «Am ­frühen Montagmorgen hat sich in Bönigen bei Interlaken ein schwerer Unfall ereignet. Ein Kind wurde durch einen um­stürzenden Baum schwer verletzt und konnte nur noch tot geborgen werden.»

So weit die tragische Nachricht vom 31. Juli. Ein Sturm in dieser Nacht riss eine Familie jäh aus­einander, denn sie hatte draussen gezeltet. «Einer der Bäume traf dabei ein Zelt, das auf einer Waldlichtung aufgestellt war. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich ein Kind sowie ein Mann und eine Frau im Zelt» , so die Staatsanwaltschaft.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Kindes feststellen. Es handelte sich um ein 12-jähriges Mädchen aus Lettland. Die Mutter wurde beim Unfall ebenfalls verletzt, und der Vater wurde zur Kontrolle ins Spital gefahren.

Herbert Seiler, Gemeindepräsident von Bönigen, sprach damals gegenüber dieser Zeitung von einem tragischen Ereignis und erklärte: «In unserem Gemeindegebiet ist wildes Campieren grundsätzlich verboten», erklärte er. «Aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter.» Man setze das Reglement nicht aggressiv um.

Kein Geld für Campingplatz

Der Unfall hat bei Svenja Furken aus Norddeutschland, die damals mit ihrer Familie in den Ferien in Hofstetten bei Brienz weilte, grosses Mitgefühl ausgelöst: «Als Feriengäste aus Norddeutschland haben wir mit grosser Bestürzung von dem tragischen Tod des 12-jährigen Mädchens in Bönigen gelesen, welches zwischen seinen Eltern in einem Zelt von einem Baum erschlagen worden war», schrieb sie an die Redaktion. Dabei habe sie persönlich die Tatsache, dass es sich um eine Familie aus Lettland gehandelt habe, zusätzlich besonders betroffen gemacht.

«Da meine Mutter 1944 als Kind aus Lettland nach Deutschland geflohen war, habe ich noch heute Verwandte in Lettland und kenne die wirtschaftlichen Verhältnisse in dem Land sehr gut», erzählt Furken weiter. Trotz EU-Beitritt seien diese immer noch nicht rosig: Da die verunfallte Familie wild gecampt habe, könne sie sich gut vorstellen, dass man sich die lange Reise in die Schweizer Bergen vom Munde abgespart und schlichtweg kein Geld für einen Campingplatz gehabt habe.

Der tragische Tod des Kindes liess ihr keine Ruhe, und sie ­kontaktierte die Gesellschaft Schweiz-Lettland und das lettische Konsulat. «Schliesslich bekam ich von der Generalkonsulin die Rückmeldung, dass der Familie geholfen wurde.» Organisiert wurden der Rückflug der Mutter in die Heimat und die Überführung des Leichnams. «Ich war sehr erleichtert und hoffe wirklich, dass der Familie keine weiteren Kosten entstanden sind», sagt Svenja Furken.

«Trotzdem hat mich der Fall sehr berührt, und ich habe hier mit einigen Letten darüber gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass in Lettland viel und gern in freier Natur gecampt wird, da die Letten ein sehr naturverbundenes Völkchen sind.» Das Land sei darüber hinaus, ähnlich wie Skandinavien, recht dünn besiedelt, sodass wildes Campen dort kein Problem darstelle.

Grundsätzlich ist das wilde Campieren in der Schweiz nicht verboten, sagt Susanna Regli, Leiterin Kommunikation der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern: «Es gibt beispielsweise in der Waldgesetzgebung keinen Artikel, der das Campen im Wald ausdrücklich verbietet.» Das Waldgesetz schützt aber den Wald vor übermässigen Beeinträchtigungen, zum Beispiel gebe es im Wald ein Bauverbot. «Je nach Gemeinde kann es jedoch spezielle Regelungen geben, die das Campen in der wilden Natur explizit verbieten.» Zudem sei das Campieren meist in Naturschutzgebieten und in Wildschutzgebieten verboten.

Natur birgt Risiken

Svenja Furken erklärt abschliessend zur tragischen Geschichte des Mädchens: «Ich gehe davon aus, dass es der lettischen Familie gar nicht in den Sinn kam, einen Campingplatz aufzusuchen, weil sie es sich schlichtweg nicht gewohnt ist.» Sicher sei ihnen auch nicht klar gewesen, dass wildes Campen verboten sein könnte. Ein weiterer Punkt sei ausserdem der immens grosse Unterschied zwischen den wirtschaftlichen Situationen Lettlands und der Schweiz.

«Die Übernachtung auf dem Campingplatz in Bönigen – ich habe nachgefragt – kostet für ein Zelt mit zwei Erwachsenen und einem Kind 45.60 Franken. Bei einem lettischen Durchschnittseinkommen von gerade mal 812 Euro im Monat sei dies schlichtweg unbezahlbar. «Aber alles bleibt schliesslich reine Spekulation, weil wir die näheren Umstände der Familie nicht kennen.» Sie sei gespannt, ob Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen würden oder ob man es bei einem tragischen Schicksalsschlag belasse. «Der Aufenthalt in der freien Natur birgt eben auch Risiken . . .»

Der Fall ist noch offen

Bei der Kantonspolizei Bern sei der Fall noch pendent, sagt Mediensprecherin Jolanda Egger: «Der Fall ist polizeilich noch nicht ganz abgeschlossen. Nach Abschluss der polizeilichen Arbeiten wird der Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet.»

Nochmals Herbert Seiler, Gemeindepräsident von Bönigen: «Es besteht seitens der Gemeinde kein Handlungsbedarf gegenüber Campierern.» Das rechtskräftige Campingreglement der Gemeinde regle dies in Bönigen. Doch: «Jetzt wollen wir das Resultat der Untersuchung abwarten und dann entscheiden, ob eine Anpassung des Reglements nötig ist.» Eine Gedenktafel an der Unglücksstelle sei nicht geplant. (Berner Oberländer)