Nach ebenso langen wie ruhigen Jahren tut sich etwas auf bekanntem Bernburgerland in Spiez: Sowohl im Angolder in Spiezwiler als auch in der gegenüberliegenden Schlüsselmatte soll die nähere Zukunft Neues bringen.

Doch der Reihe nach: Wie es bei ihrem Grundbesitz Usus ist, gab die Burgergemeinde Bern der Landi Niesen Gewerbeland im Baurecht ab. Im Angolder – für einen Neubau auf 9000 von total 20'000 Quadratmetern zwischen der Autobahn A8 und dem Faulenbachweg. Nach langjährigem Anstösserwiderstand wegen befürchteten Mehrverkehrs war die neue Landi im Sommer 2016 im unteren Teil der Parzelle eröffnet worden.