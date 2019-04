Bauarbeiten für den Zugang zum Flugplatz-Areal beginnen

Mit dem Spatenstich für den Direktanschluss der Gewerbezone hat in Wilderswil am Montag eine intensive Bauphase begonnen. Mehrere grosse Bauprojekte müssen in der Oberländer Gemeinde unter einen Hut gebracht werden.

Dazu gehören auch die vom Kanton genehmigte Umfahrung des Dorfs, ein Hochwasserschutzprojekt an der Lütschine und eine neue Kreuzungsstelle für die Berner Oberland-Bahn (BOB). Den Anfang macht der direkte Anschluss der Flugplatz-Gewerbezone an die Autobahn.