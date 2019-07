Basejumper tödlich verunglückt

Am Dienstag kurz vor Mittag ist in Lauterbrunnen ein Basejumper abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann in Begleitung mehrerer Personen zur Absprungstelle «Nose 2» begeben und war von dort aus in die Tiefe gesprungen. Aus noch zu klärenden Gründen gelang es dem Mann nicht, den Schirm rechtzeitig zu öffnen, worauf er im Bereich «Bei der Buche» in eine Wiese stürzte.