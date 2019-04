Ballenberg-Schwinget zum Auftakt der Saison

Am Samstag, 13. April, startet das Freilichtmuseum Ballenberg in die neue Saison. «Gleichentags findet die Buchvernissage des Jubiläumsbuches statt», schreiben die Ballenberg-Verantwortlichen in einer Medienmitteilung.

«Das Buch ist während der Jubiläumssaison 2018 entstanden und gibt einen besonderen Einblick in das Museum von gestern, heute und morgen.» Und bereits am Sonntag stehe ein erster Saisonhöhepunkt bevor: der Ballenberg-Schwinget.

Als Gastvereine kommen die Schwingersektionen Lungern und Entlebuch auf den Ballenberg. Mit dabei sind dieses Jahr auch Curdin Orlik, Kilian Wenger, Ruedi Roschi, Michael Leuenberger, Kilian von Weissenfluh, Patrick Gobeli und Thomas Iniger. Auf der Wiese vor dem Bauernhaus aus Madiswil kämpfen die «Bösen» nach allen Regeln des Hosenlupfs, so die Mitteilung.