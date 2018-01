Bahnlinie nach Murgang bis auf weiteres geschlossen

Wer am Dienstag durch das Simmental reisen wollte, brauchte Geduld. Sehr viel Geduld. Nachdem frühmorgens vor 6 Uhr beim Moosweidli in Därstetten ein Murgang durch den sogenannten Friberiggraben geschossen war und sowohl die Kantonsstrasse als auch die unweit oberhalb liegende Bahnlinie der BLS verschüttet hatte, gab es auf der Schiene kein Weiterkommen mehr, und der Personenverkehr musste über die Schattseite südlich der Simme umgeleitet werden; für den Schwerverkehr gab es kein Durchkommen.

Da die Verkehrsregelung wechselseitig einspurig erfolgte, kam es zu entsprechenden Rückstaus von bis zu einem ­Kilometer und Wartezeiten von über einer halben Stunde. Die mit dem Vollbestand von 60 Mann ausgerückte Feuerwehr Därstetten unter dem Kommando von Marcel von Niederhäusern erhielt von ihren Nachbarfeuerwehren Unterstützung in der Umleitung des Durchgangsverkehrs.

Mit Raupenbaggern wurden Schlamm, Holz und Geröll von Bahnlinie und Strasse geräumt. Das Geschiebe im Graben war bis fünf Meter hoch. Därstettens Gemeindeschreiber Lorenz Ueltschi: «500 Meter oberhalb der Bahnlinie ist das Anrissgebiet nach wie vor in Bewegung, entsprechend ist es zu gefährlich, die dort herumliegenden Holzmassen jetzt schon entfernen zu wollen.»

Die Kantonsstrasse konnte am Abend um 21 Uhr wieder für sämtlichen Verkehr freigegeben werden. Wachposten beobachten den Rutschhang aber rund um die Uhr. Die Bahnlinie bleibt zu; es verkehren Ersatzbusse.

Mehrere Autos blockiert

Auch unterhalb von Habkern rutschte die Erde: Kurz nachdem der erste Postautokurs um 6.15 Uhr den Rohrgraben passiert hatte, verschüttete dort ein Erdrutsch von rund 400 Kubikmetern die Strasse. Strassenmeister Albert Feuz erzählt: «Während sich eine Wartekolonne von zehn Richtung Interlaken fahrenden Fahrzeugen bildete, ereignete sich einen Kilometer weiter oben ein weiterer Erdrutsch durch den Leitigraben. Die Fahrzeuge waren also zwischen zwei Verschüttungen eingeschlossen.»

Feuz, der sowieso seit 3 Uhr nachts in Interlaken Frühdienst leistete, reagierte schnell und veranlasste die ­sofortige Räumung der Strasse, sodass die blockierten Personen mit ihren Fahrzeugen nach rund einer Stunde Wartezeit Richtung Interlaken weiterfahren konnten.

Lawinengefahr geringer

In Oberried hat sich die Lage entspannt. Nach der bis in den Brienzersee schiessenden Nassschneelawine vom Montag wurde am Dienstag die Zufahrt ins Dorf wieder freigegeben. Heute Mittwoch wird die von der Lawine weggespülte Holzbrücke auf der Kantonsstrasse ersetzt; voraussichtlich kann der Durchgangsverkehr ab heute Abend den Hirscherengraben wieder einspurig passieren.

Guttannen und Obermaad (Gadmen) sind seit Dienstagmorgen wieder erreichbar. Die beiden Dörfer am Grimsel- und am Sustenpass waren wegen der grossen Lawinengefahr seit Sonntag von der Umwelt abgeschnitten.

Der Autoverlad Kandersteg–Goppenstein konnte am frühen Dienstagabend wieder im gewohnten Halbstundentakt aufgenommen werden. Ebenfalls wieder ­erschlossen sind seit gestern die Kleine Scheidegg und das Jungfraujoch via Wengernalpbahn und Jungfraubahn.

Die Lawinengefahr ging von der maximalen Gefahrenstufe 5 auf 3 zurück, ist aber nach wie vor erheblich. Für Skitouren ist grosse Erfahrung nötig. (Berner Oberländer)