Badi wird für 4,7 Millionen saniert

Nicht nur die gestrige Adelbodner Urnenabstimmung mit einer Stimmbeteiligung von 63,75 Prozent, sondern auch die Gemeindeversammlung vom Freitag mit 252 Stimmberechtigten erbrachten klare Verhältnisse. An der Gemeindeversammlung wurde die Sanierung der Mischabwasser­leitung im Schwimmbadbereich Gruebi einstimmig gutgeheissen und der dafür nötige Verpflichtungskredit gesprochen (vgl. Kasten unten rechts). Dies war bestimmt ein gutes Omen für die Gruebi-Abstimmung von gestern.Tatsächlich wurde am Sonntag der Nachfinanzierungskredit für die Sanierung des Panoramafreibades Gruebi in Höhe von 2,1 Millionen Franken (total 4,7 Millionen) mit 1037 Ja-Stimmen (66,4 Prozent) gegen 525 Nein-Stimmen (33,6 Prozent) mit relativ grosser Mehrheit angenommen.

Gemeinderat ist hocherfreut

Für den zuständigen Gemeinderat und Vizeobmann René Müller (EVP) ist dieses Resultat natürlich sehr erfreulich. «Ich bin überrascht über das grosse Vertrauen der Bürgerinnen und ­Bürger in den Gemeinderat und natürlich über das eindeutige Verdikt beim Schwimmbadprojekt.» Das Abstimmungsergebnis sei repräsentativ und der relativ hohe Nein-Stimmen-Anteil sei wohl auf die Mehrfinanzierung zurückzuführen, mutmasste René Müller. Er ist der klaren Meinung, «dass der Fortschrittsgedanke bei den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern Adelbodens vorhanden ist».

Der Gesamtbauentscheid für die Sanierung des Gruebi-Freibades ist am 24. November bei der Gemeindeverwaltung Adelboden eingetroffen. Als Nächstes wird die Ausführungsplanung an die Hand genommen und bis Frühjahr 2018 die nötigen Arbeitsvergaben getätigt. Baubeginn ist im Frühjahr 2018, das Bad bleibt demzufolge in der nächsten Sommersaison geschlossen. Die Wiedereröffnung ist dann auf die Sommersaison 2019 hin vorgesehen.

(Berner Zeitung)