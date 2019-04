BLS-Schifffahrt in Seenot

Damit soll jedoch bald weitestgehend Schluss sein. Gemäss dem Geschäftsbericht 2018, den die BLS am Dienstag veröffentlichte, wird die Schifffahrt auf dem Thuner- und dem Brienzersee in den nächsten Jahren in stürmischen Gewässern unterwegs sein. Grund sind die Finanzen.

«Den Buchwert der Schifffahrt hat die BLS im vergangenen Jahr um 7 Millionen Franken nach unten korrigiert», heisst es. «Der Grund für die Wertberichtigung ist eine Finanzierungslücke: Die BLS kann die hohen Investitionen in ihre Schiffe, Ländten und Werkstätten derzeit nicht aus den Einnahmen durch den Betrieb finanzieren.»

Um solche Wertberichtigungen künftig zu vermeiden, entwirft die BLS für die Schifffahrt ein neues Geschäftsmodell. Das Ziel: Sie soll finanziell unabhängig werden. Dabei wolle sich die BLS künftig vorwiegend auf die Kursschifffahrt konzentrieren, in der sie den Grossteil ihrer Einnahmen erzielt. Das Unternehmen wird deshalb die Flotte verkleinern und so die finanziellen Mittel sichern, um die verbleibenden Schiffe zu modernisieren.

Weiter plant die BLS, die Marktbearbeitung zu intensivieren, bestehende Kooperationen auszubauen und zusätzliche Partnerschaften einzugehen, um die Erträge zu steigern. Dank des neuen Geschäftsmodells soll sich die Schifffahrt ab dem Jahr 2021 aus den eigenen Einnahmen weiterentwickeln können.

Weniger Personal

Der SEV, die Gewerkschaft des Verkehrspersonals, reagierte umgehend und empört. «Wo bleibt das Personal?», fragt sie in ihrer Medienmitteilung von Dienstag. «Die BLS hat heute ihr Jahresergebnis 2018 kommuniziert und in allen vier Geschäftsfeldern einen Gewinn ausgewiesen. Die Mitarbeitenden haben zu diesem positiven Resultat wesentlich beigetragen. Die BLS dankt es ihnen aber – leider nicht zum ersten Mal – mit keinem Wort. Hingegen will die BLS nun auch in der Sparte Schiff noch mehr Personal abbauen», schreibt der SEV weiter.