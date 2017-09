BLS baut zwei neue Gebäude

Weil Frutigen die Ausgangsbasis für sämtliche Einsätze im Lötschberg-Basistunnel und auch der Stützpunkt für die Bau- und Un­terhaltsarbeiten auf dem Netz der BLS ist, soll nun dort die Situation verbessert werden. Jetzt sind Lager- und Arbeitsplätze dezentral angelegt. Dies will man ändern, alles soll effizienter und moderner gemacht werden. Dafür wird an zwei Standorten gebaut. Die BLS informierte die etwa dreissig anwesenden Anwohner über die Details der Bauvorhaben.

Im Erhaltungszentrum an der Parallelstrasse 11 befinden sich heute Lager, ein Umschlagplatz, Büroarbeitsplätze sowie Garderoben und Aufenthaltsräume. An dieses Gebäude soll an der Nordseite ein 57 Meter langer, 21 Meter breiter und 11 Meter hoher Anbau erstellt werden. Darin sollen zuoberst Büroflächen und eine Cafeteria entstehen.

Auf Gleisniveau kommen Werkstätten zu liegen. Darunter entsteht Raum für die Bereitstellung der Fahrzeuge für den Unterhalt. Im Untergeschoss ist ein Kleinteil­lager geplant. Vorgesehen ist die Ausführung in Beton und Holz. Dieser Anbau kostet rund 10 Millionen Franken. 2018 soll mit Bauen begonnen werden. Im Herbst 2019 soll der Anbau be­zogen werden.

Lager an Bahnhofstrasse

Südlich des Bahnhofs wird 2020/­2021 ein neues Lagergebäude für Grossmaterial entstehen. Der bestehende Schopf wird abgebrochen und an dessen Stelle eine Lagerhalle von 130 Metern Länge, 30 Metern Breite und 12 Metern Höhe errichtet. Der Bau wird keine Stützen aufweisen, dafür Kräne zum Be- und Entladen. Die Halle wird sowohl mit der Bahn wie auch mit Lastwagen befahrbar sein.

Der Umlad wird im Innern des Gebäudes stattfinden, was die Lärmbelastung der Anwohner verringert. «Diese Halle wird wie eine Lärmschutzwand gegenüber dem Bahnbetrieb funktionieren», stellt ein An­wohner an der Präsentation fest. Die Lagerhalle soll 5,5 Millionen Franken kosten. Die BLS bereitet gegenwärtig die Baueingaben vor, wie Pascal Montandon, Projektleiter für die Neubauten, bekannt gab.

Die beiden Bauten werden am Tag gebaut, Nachtarbeiten sind nicht vorgesehen. Im Gegensatz zu Unterhaltsarbeiten an den Gleisen ist hier der Bahnbetrieb nicht tangiert. «Darum handelt es sich um normale Baustellen mit dem üblichen Baulärm und Baustellenverkehr», sagte Pascal Montandon. «Die grosse Lagerhalle wird mit vielen vorgefertigten Holzelementen aufgestellt, das geht rassig und ist sicher interessant zum Zuschauen.»

Für die BLS und für Frutigen wird die Situation verbessert. Klaus Juch, Leiter Liegenschaften BLS, zählt dazu, dass nun mehrere Lagerplätze im Freien aufgehoben werden können. Die Weichen und Schienen werden in der grossen Halle ihren Platz finden und geschützt gelagert werden können. Viele schwere Bauteile, wie zum Beispiel Betonelemente, werden direkt in die Halle geliefert, das führt zu we­niger Lärm.

Die freien Flächen werden das Erscheinungsbild des Dorfes verbessern, ist Juch überzeugt. «Die Weiche ist nötig, denn wenn man sie braucht, muss man sie vor Ort haben. Die Lieferfrist für eine Weiche beträgt circa ein Jahr», erklärte Juch den Anwesenden. (Berner Oberländer)