Axalp-Flugshow: auch der Donnerstag ist abgesagt

Anlass wurde bereits öfters abgesagt

Für Planespotter aus der ganzen Welt sind die Vorführungen der Schweizer Luftwaffe im Gebiet Axalp-Ebenfluh das Highlight schlechthin. Bis zu 10'000 Besucher verfolgen an den beiden Tagen die Übungsflüge von Kampfjets und Hubschraubern in alpinem Gelände auf über 2000 Metern über Meer.

Nicht selten musste der Grossanlass in jüngerer Vergangenheit aber wegen schlechter Witterung abgesagt werden. So etwa in den Jahren 2011, 2013 und 2015. Ein Jahr sagte die Luftwaffe den Anlass ab, nachdem innerhalb eines Monats zwei Hubschrauber- und ein Kampfjetpilot bei Abstürzen in den Regionen Gotthard und Susten ihr Leben verloren hatten.