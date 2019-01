Die BLS stellt den Autoverlad am Lötschberg am Sonntag um 22 Uhr vorläufig ein. Grund dafür ist die grosse Lawinengefahr in Goppenstein VS, wie das Bahnunternehmen mitteilte. Der letzte Autozug verlässt Kandersteg am Sonntag um 21.36 Uhr, in Gegenrichtung ab Goppenstein fährt um 22.06 Uhr der letzte.