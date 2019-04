Autoslalom: Egli ist neuer Rekordsieger

Wie im Vorjahr gewann Philip Egli den Auftakt zur Schweizer Slalom-Meisterschaft in Interlaken. Damit ist der Zürcher alleiniger Rekordsieger im Berner Oberland. Der Zürcher im Dallara F393 liess bei der 23. Ausgabe des Slaloms in Interlaken in beiden Läufen nichts anbrennen und verwies seinen ärgsten Konkurrenten Marcel Maurer im Tatuus-Renault auf den zweiten Platz.