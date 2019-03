Am Montag gegen 11.10 Uhr kam es in Unterseen zu einem Unfall. Ein Auto war von Beatenberg herkommend in Richtung Interlaken unterwegs, als es aus noch unklaren Gründen in einer Kurve im Bereich «Änet dem Lombach» ins Schleudern geriet und über eine Mauer am Fahrbahnrand die Böschung hinunterstürzte. Das Fahrzeug kam schliesslich in einem Graben zum Stillstand.