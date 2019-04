Aus Wartsaal wird Kaffeestube

Vorerst ist der Vertrag mit der BLS zeitlich begrenzt.

Für Mitte Mai geplant

Christine Gehri will aber die Gunst der Stunde nutzen und nebst bestehendem Ladengeschäft den sich in etwas tristem Zustand befindlichen Wartsaal aufwerten und in eine gemütliche Kaffeestube umwandeln. Während die Bewilligungsverfahren in vollem Gang sind, bereiten die beiden Frauen sich schon einmal vor; und da sie auch die Zustimmung von Seiten der Bevölkerung verspüren, rechnen sie mit einer baldigen Eröffnung ihres Cafés, nämlich Mitte Mai.

Geplant sind an die 15 Sitzplätze, im Sommer eventuell eine Aussenbestuhlung. Bedient wird dann von 8 bis 17 Uhr. So soll der Bahnhof Därstetten um ein weiteres freundliches Angebot bereichert werden. Christine Gehri und ihre Freundin Daniela Beetschen freuen sich auf eine abwechslungsreiche Herausforderung mit ihrer Kaffeestube. Die beiden innovativen Freundinnen packen ihre Chance.