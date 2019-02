Von der Umbruchstimmung, die grosse Teile der Welt erfasst hatte, bemerkte sie damals nichts. «Wir lebten in Reutigen in einer heilen Welt. Von diesen Veränderungen habe ich nichts mitbekommen», erinnert sich Annemarie Krebs-Baur im Gespräch mit dieser Zeitung. «Wir hatten auch keine Autos, um in den Ausgang gehen zu können.»

Seit Beginn dabei, seit 1989 Tanzleiterin und seit 2000 Präsidentin der Trachtengruppe Reutigen: Annemarie Krebs-Baur in ihrer geliebten Berner Tracht. Foto: PD

In die Wiege gelegt

Es war die Liebe zur Musik und zum Brauchtum, die die junge Frau dazu bewog, mit ihrer Mutter und weiteren Reutigerinnen die Trachtengruppe zu gründen. Eine Liebe, die ihr in die Wiege gelegt worden war. Ihr Vater, Armin Baur, dirigierte ab 1940 verschiedene Musikgesellschaften, während 41 Jahren jene von Reutigen, und komponierte Märsche, die auch heute noch gespielt werden.

«Aber in den Sechzigerjahren wollte man keine Frauen in den Musikgesellschaften», erinnert sich Annemarie Krebs-Baur. Die Trachtengruppe bot ihr den idealen Rahmen, um zu singen, zu tanzen und ihre geliebte Berner Tracht tragen zu dürfen. «Ich erhielt meine erste Tracht ziemlich früh, und ich weiss noch, wie ich darin einmal mit meinem Vater den 1.-August-Umzug durchs Dorf anführen durfte.»

«Wir haben immer zusammengehalten und miteinander Wege gefunden.»Annemarie Krebs-Baur Präsidentin der Trachtengruppe Reutigen

Neben dem Singen und Tanzen war es die Kameradschaft, die ihre Treue zum Verein in den vergangenen 50 Jahren nie erschütterte. «Wir haben immer zusammengehalten und mit­einander Wege gefunden», schreibt sie in der Festschrift zum 50. Geburtstag der Trachtengruppe Reutigen. Sie übernahm im Jahr 2000 das Präsidium und ist seit 1989 – zusammen mit ihrem Mann Huldreich – Tanzleiterin. Das Wissen um die verschiedenen Tänze, bei denen die Musik und die Tanzschritte genau vorgeschrieben sind, erhielt Annemarie Krebs-Baur einerseits von ihrer Vorgängerin und andererseits in Kursen der Bernischen Trachtenvereinigung.

Auch Männer willkommen

Heute zählt die Trachtengruppe 19 Mitglieder; das Maximum waren 25 Personen. Der Rückgang ist zwar weniger dramatisch als in vielen anderen Vereinen, doch das Durchschnittsalter ist derzeit höher als 50 Jahre. Umso mehr rührt Annemarie Krebs-Baur die Werbetrommel für ihren Verein.