Swiss-Ski führt das Jugendskilager seit 1941 durch. Seither kamen mehr als 40'000 Jugendliche aus sämtlichen Schweizer Kantonen und dem Ausland in den Genuss der Schneesportwoche im Simmental. Dieses Jahr nehmen 600 Jugendliche teil.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jeweils per Los bestimmt. Sie werden von 150 ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern in Ski und Snowboard unterrichtet. Als Patronatskanton amtet in diesem Jahr der Kanton Tessin, wie Swiss-Ski mitteilte. Das Skilager dauert noch bis am 8. Januar. (ske/sda)