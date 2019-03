Auf solidem Fundament

«Unsere Generalversammlung steht im Zeichen von guten, soliden Zahlen und stetigem Wachstum», verkündete Verwaltungsratspräsident Adrian Glatthard am Samstag einleitend in der Sporthalle in Brienz.

465 Aktionärinnen und Aktionäre folgten der Einladung zur Generalversammlung der Bank Brienz-Oberhasli (BBO). Das Aktionariat ist in den letzten Jahren stetig auf über 3000 Mitglieder angestiegen, 65 Prozent davon stammen aus der Region. Die Kundengelder und Ausleihungen sind im Gleichschritt auf 448 Millionen Franken (+2,7 Prozent) respektive 501 Millionen Franken (+2,8 Prozent) angewachsen.