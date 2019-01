Doch auch so schaffen dies nur die Allerwenigsten – die meisten Zeitgenossen dürften indes schon beim normalen Begehen des «Wäglis» bedient sein. Zumal mit Erreichen der Plattform auf dem Hundschopf die Wanderung ja eigentlich erst beginnt. Von hier ist das Starthäuschen auf dem Lauberhorn nämlich bereits zu sehen; aber noch weiiit weg. Ist die Lauberhornschulter dann nach einer Stunde schweisstriefend erreicht, ist dann möglicherweise die Startbar geschlossen; es wartet nochmals eine Dreiviertelstunde Abstieg zur Kleinen Scheidegg.

Ein schöneres Panorama in ­unmittelbarer Nähe zur Zivilisation findet man auf diesem Globus nirgends.

Wie bitte, tönt nach Plackerei? Dann werde man sich aber doch bitte bewusst, in was für einer Arena man sich dieses Fitnessprogramm antut. Ein schöneres Panorama in unmittelbarer Nähe zur Zivilisation findet man auf diesem Globus nirgends, was selbst von den Königen des Skisports immer wieder bestätigt wird.

Naheliegend, dass diese sich während ihrer Höllenfahrt nach Wengen hinunter die Schönheiten der Jungfrauregion kaum gross reinziehen können. Wenn man aber die leuchtenden Augen von Beat Feuz und seinen Kollegen sieht, wenn sie von ihren Gefühlen sprechen, im Starthäuschen auf der Lauberhornschulter zu stehen, dann versteht jeder, was damit gemeint ist.