In «Schiff ahoi» wird all das, was mit dem Kreuzfahrt-Tourismus zu tun hat, verwurstelt. Als lebendiges, witziges, abgründiges Kabarettprogramm. Es ist nicht selbstredend alles zum Lachen, was einem das Alpentheater in seiner neusten Produktion vorsetzt. Es gibt immer wieder (giftige) Pfeile, die sitzen.

Maria Steiner und Eveline Peter platzieren sie mal maliziös, mal perfid, mal wie nebenbei, als wärs eine harmlose Feststellung. Gerade darin schlummert das Unheimliche. Und was die beiden Frauen bieten, ist beste, kurzweilige Unterhaltung.

Eigener Konsum-Kosmos

Im Bühnenraum der ehemaligen Postauto-Garage von Kiental an der Griesalpstrasse 67 laufen die letzten Proben für die Premiere vom Samstag. Das Alpentheater wagt sich erstmals ans (Polit)-Kabarett-Genre heran. Und dampft aufs Meer hinaus, welches das Publikum wie die beiden Protagonistinnen gar nie sehen wird. Kein Wunder, die Kreuzfahrtwelt ist ein eigener Konsum-Kosmos mit Einkaufstempeln, Spielsalons, Schwimmanlagen und überladenen Buffets, die es zu entern gilt.

Für den Blick aufs Wasser gibts gar keine Gelegenheit. Regisseurin Sjoukje Benedictus lässt an diesem Nachmittag durchspielen, verschiebt die Analyse auf den nächsten Tag. Auszusetzen gibt es ohnehin nicht mehr viel. Der eine oder andere kurze Durchhänger hier, eine Konzentrationsschwäche da. «Es ist Zeit, vor die Leute zu treten», sagt die holländische Choreografin, welche schon seit 40 Jahren Wohnsitz im Kiental hat.

Hinzu kommt: Maria Steiner und Eveline Peter spielen nicht nur die hochnäsige Kate respektive die verschüchterte Liselotte, die sich auf Kabinensuche machen und immer wieder aufeinandertreffen, um ihr Befinden kundzutun. Sie verkörpern auch die Italienerin Rosanna als Bedienstete und die Deutsche Inge als ihre Vorgesetzte, die als Bordpersonal immer unter Druck stehen und ausgenützt werden. Steiner und Peter müssen blitzschnell ihre Identitäten, Artikulierungen, Sprachgebärden und Körperhaltungen wechseln, um mal die oben auf dem Deck und mal die von unten im Schiffsbauch zu sein.

Es brauchte vier Personen

Die Spiezerin Maria Steiner hat die jeweils an den Proben (seit September) improvisierten Szenen anhand von Videoeinspielungen niedergeschrieben und die Textvorlagen zu Hause weiter ausgefeilt. Aktuelle Anspielungen, kecke Wortspielereien und freche Seitenhiebe auf Politgeschehnisse (auch ganz nah in der Region) fehlen nicht. «Weil wir so viele Themen hatten, brauchten wir vier Figuren», erklärt die pensionierte Darstellerin, die während 20 Jahren als Lehrkraft in Thun unterrichtet hat.