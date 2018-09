Auenwald-«Aufrichte» gefeiert

Am Samstag spazierten und radelten Junge und Alte in den Sytenwald, der mit seinen neuen Amphibientümpeln und dem um 1250 Meter verlängerten, aus ­seinem engen Kanal befreiten Hüsenbach nun wirklich wie ein Auenwald aussieht. An Informationsposten liessen sie sich von Fachleuten über das Projekt und seine Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt informieren.

Für Mensch und Natur

Die Erwachsenen rühmten, dass zugleich mit den Verbesserungen für Natur und Hochwasserschutz auch ein neues Naherholungs­gebiet für Meiringen geschaffen wurde. Und vor allem ältere Semester freuten sich über die Bänkli am neuen Spazier- und ­Veloweg.

Die Revitalisierung der Sytenwald-Auen wurde bei Chäsbrätel gefeiert.

Von den Kindern war kein Lob zu hören. Sie hatten genug damit zu tun, Libellen und Schmetterlinge zu beobachten, an den Amphibienteichen nach Fröschen und Molchen Ausschau zu halten oder mit Fischereiaufseher Martin Flück zu diskutieren, wann wohl die ersten Seeforellen zum Laichen aus dem Brienzersee in den neu gestalteten Hüsenbach aufsteigen – und wie sie die neue Bachmündung finden. Grosse Augen bekamen sie, als die Bio­login Daniela Schmocker erzählte, dass sich in den neuen Amphibientümpeln bereits Hunderte Gelbbauchunken fortgepflanzt haben und dass vor kurzem ein Männchen einer vom Aussterben bedrohten, auf Auen spezialisierten Libellenart am Hüsenbach herumschwirrte.

Gutes Zusammenspiel

«Gut Ding will Weile haben», sagte Kurt Zumbrunn, Präsident der Schwellenkorporation Meiringen, als alle bei Chäsbrätel beisammensassen. Zusammen mit Projektleiter Jürg Burkart von der Firma Flotron in Meiringen und Hansruedi Kohler von der Ar­beitsgemeinschaft Ghelma/Kohler blickte er fünfzehn Jahre zurück in die Zeit, als die Meiringer Alpen Energie ökologische Ausgleichsmassnahmen für ihre Wasserkraftanlagen suchte und das Sytenwald-Projekt geboren wurde. Der kantonale Renaturierungsfonds leistete ebenso Geburtshilfe wie die Schwellenkorporation als Bauherrin des Wasserbauprojekts, das der Natur und dem Hochwasserschutz dient.

Zumbrunn dankte den vielen Beteiligten, die das Projekt zu einem Erfolg machten – den Grundeigentümern, den zuständigen Ämtern und Fachstellen und den örtlichen Planungs- und Bauunternehmen. Und als man beim Bau im letzten Winter unerwartet auf eine alte Deponie stiess, ermöglichte das VBS eine rasche Sanierung, damit das Projekt rechtzeitig fertig wurde.

Das Projekt kostet 2,4 Millionen Franken. Der Schwellenkorporation bleiben nach den Ersatzleistungen von Alpen Energie und BKW sowie Beiträgen von Bund und Kanton Restkosten von 90'000 Franken. (Berner Oberländer)