Auch nach zwanzig Jahren jung und spritzig

Schöner, sonniger könnte der Tag nicht sein. Wer nicht auf die Pisten wollte, traf sich am 30-Meter-Pool am Figeler, mitten im Skischulgelände. Kurz nach 12Uhr wagten sich die ersten Racer auf die 100-Meter-Anlaufpiste. Noch galt es nicht ernst, und doch, das Wasser im Pool war nicht wärmer als beim heissen Wettkampf, wenn es um den Sieg am Nachmittag geht.