Operativ ist der Verein Asyl Berner Oberland (ABO) seit 2018 tätig. In der «Bärgsunne» in Hondrich trafen sich die Vereins­mitglieder, Vertreterinnen und Vertreter Soziales der Oberländer Gemeinden zur dritten Generalversammlung. Das einstige Dorfrestaurant ist eine der beiden Kollektivunterkünfte des Vereins – neben dem Rugen in Matten –, und die aktuellen Bewohner bereiteten für die Versammlungsteilnehmenden ein Buffet mit Spezialitäten aus ihrer Heimat vor.