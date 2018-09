Armee räumt Wrackteile von Gauligletscher

Der Absturz

Am 19. November 1946 startet das zweimotorige Flugzeug vom Typ Dakota DC-3 in München Richtung Marseille. Die mit mehreren US-Generälen und ihren Familienangehörigen besetzte Maschine sollte eigentlich die Alpen via Strassburg und Dijon umfliegen, doch das schlechte Wetter setzte dem Vorhaben ein jähes Ende: Mit 280 Stundenkilometern stürzt die Maschine auf dem Gauli­gletscher bei der Ostflanke des Berglistocks und des Rosenhorns ab. Alle Passagiere überleben wie durch ein Wunder.



Die Al­liierten suchen intensiv nach dem Flugzeug, durch einen aufgefangenen Funkspruch in Meiringen kann die Absturzstelle lokalisiert werden. Darauf folgt eine Invasion von amerikanischem Militär in Meiringen, und über 150 Journalisten aus aller Welt strömen ins Oberhasli, um über den Absturz zu berichten. Die Überlebenden, inklusive der elfjährige Alice McMahon, wurden nach sechs Tagen von einheimischen Bergführern und der Schweizer Armee aus dem Eis befreit, was weltweit für Aufsehen sorgte.



Es war die erste alpine Luftrettung, ausgeführt mit dem wendigen Kleinflugzeug Fieseler Storch. Die Be­geisterung in der Weltpresse ist gross. Diese bis dato einmalige Hochgebirgsrettung führt 1952 zur Gründung der Schweizerischen Rettungsflugwacht. (fl)