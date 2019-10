Archaische und expressive Kunst

Mit grosser formaler Präzision arbeitet Schmid ihre archaisch anmutenden Skulpturen mit der Motorsäge aus dem rohen Holzstamm heraus. Oftmals in Form eines Rads, einem Symbol für die Zeit und Unendlichkeit, für das Schmid gerne Eschenholz verwendet. Vielfach arbeitet die Künstlerin auch mit Linde: «Lindenholz ist sehr ruhig und neutral, ich kann es gestalten, wie ich will.» So beispielsweise in Fliessbewegungen, einem weiteren Grundthema der Künstlerin.

Schmid zeichnet ihre Entwürfe direkt auf den Stamm und verwirft sie wieder, bis sie überzeugt ist. Für ein Rad wendet sie bis zu 30 Arbeitsstunden auf. Schmid: «Meine Gedanken, Vorstellungen und Impulse sind Teil des Werkes, bieten jedoch Raum für Frage und Echo des Betrachtenden.» Fein ausgearbeitete Oberflächen und das sensibel inszenierte Eigenleben des Holzes zeichnen Schmids Arbeiten aus. Im Flyer zur Ausstellung heisst es: «Die Objekte sind voller kompakter Energie und Lebendigkeit, manchmal fragil, bisweilen kraftvoll vibrierend.»

Expressive Naturbilder in Öl

«Ich bin ein Jahreszeitenmaler. Grundsätzlich male ich die Natur, meist dynamisch und expressiv, manchmal feiner», sagt der Spiezer Kunstmaler Christoph Flück. Derzeit stellt Flück seine expressiven Naturbilder in Öl neben den Werken der Bildhauerin Anna Schmid in der Galerie KSU aus: wildbunte Herbst- und verschneite Winterlandschaften und Naturszenarien der Region wie etwa am Brienzersee.

Oder aber harmonische Blumenflore in sommerlichen Gartenlandschaften. Der Malstil des Künstlers variiert von figurativ bis hin zu nahezu abstrakt. «Flücks Werken gemeinsam ist die Dynamik einer energiegeladenen Bildgestaltung mit dem Spachtel und die formale Freiheit der Bildgeschichten», heisst es im Flyer zur Ausstellung.

Inspiriert vom Nordmeer

Der gelernte Hochbauzeichner malt seit über 30 Jahren, mag Architektur und ist weit gereist. Seine Erlebnisse hat er zu atmosphärisch dichten Bildern verarbeitet. Besonders inspiriert und zum Malen herausgefordert hat den bekannten Künstler das Europäische Nordmeer. Flück: «Ich liebe die Wolken, das Meer und das Licht – alles, was in Bewegung ist und sich immer wieder verändert.»

Im oberen Teil der Galerie KSU sind Wasserbilder in Variationen zu sehen. Flück: «Die Idee dabei ist, dass man auf einem Schiff ist und den Horizont und das Meer betrachtet.» Je länger man schaue, desto lebendiger erschienen einem die Bilder, die sich zudem je nach Tageslicht immer wieder anders präsentierten. «Jeder Betrachter muss seine eigene Welt darin finden», sagt Christoph Flück.

Ausstellung KSU, Unterseen, noch bis 10. November; Öffnungszeiten: Donnerstag, Samstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 18 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr; Matinee: Sonntag, 3. November, 11 Uhr, Musik: Evelyn & Christina Brunner. Die Künstler sind an der Matinee und am letzten Sonntag anwesend.