Arbeiten für Rockevent am See in vollem Gange

Festival 2019 auf einen Blick

Härterer Rock am Freitag und Samstag und viel Mundart am Sonntag: Das Musikkonzept der Festivalausgabe 2019 ist nicht anders als in den Jahren zuvor. Mit gutem Grund, der Mix hat sich über Jahrzehnte hinweg bewährt. Freitag, 2. August – 17.15–18.30 Uhr: Jaded Heart. 19–20.30 Uhr: Ohrenfeindt. 21–22.30 Uhr: Crashdïet. 23–0.30 Uhr: Tyketto. 1–2.30 Uhr: QL. Samstag, 3. August – 12–13 Uhr: Exclamation (Interlaken). 13.30–14.30 Uhr: Jesters Quest. 15–16.30 Uhr: Jolly Jackers. 17–18.30 Uhr: Grand Design. 19–20.30 Uhr: Jack Slamer. 21–22.30 Uhr: Bonfire. 23–0.30 Uhr: Europe. 1–2.30 Uhr: Ocean Orchestra. Sonntag, 4. August: 11.30–12.45 Uhr: Bubi Eifach. 13.15–14.30 Uhr: Trybguet. 15–16 Uhr: Hamschter (Lauterbrunnen). 16.30–18 Uhr: Florian Ast.

Tickets gibts ab 38 Franken zu kaufen. Lokaler Vorverkauf bei BBO Bank Brienz Oberhasli, Landi Interlaken, Tankshop Lammbach AG, Brienz, Orell Füssli (Bälliz) Thun. Zudem sind Tickets auch über die Online-Plattform Ticketino erhältlich.

Camping: Am Festival steht ein grosser Campingplatz zur Verfügung. Der Platz für ein Zelt kostet 10 Franken (Camper: 40 Franken). Anschliessend des Campingplatzes steht die Schindi-Bar, welche bereits einen Tag vor Festivalbeginn geöffnet ist und Getränke durchgehend bis Sonntagabend verkauft.

www.brienzerseerockfestival.ch