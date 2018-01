Anstrengend, aber schön

An ihrem Theaterübungssonntag sind sie aufgedreht und geben witzige Antworten beim Interview über ihre Gründe zum Theaterspielen. Ein Spieler meinte: «Das ist für mich nichts Neues, ich habe daheim auch immer Theater» oder «Wir müssen doch den Re­gisseur beschäftigen». Ernsthafte Aussagen gab es auch: Mirjam Brütsch ist das jüngste Mitglied und neu in der siebenköpfigen Truppe.

Sie spielt gern mit und sagte: «Es ist eine Abwechslung, etwas Neues, Spannendes und ein gutes Hirntraining.» Und Elisabeth Bütschi: «Wir bereiten andern Leuten eine Freude, packen eine Herausforderung an, überwinden unsere Hemmungen und lernen viel.» Der Regisseur Peter Zurbrügg lobte: «Alle sind un­kompliziert und denken mit.» Die Souffleuse Vreni Berger habe einen schwierigen Job, weil die Spieler nicht immer auf ihr Flüstern hören. «Dann wirft sie einfach das Textheft auf die Bühne», übertreibt Zurbrügg lachend.

Viel Vorarbeit

Hildegard Knöri bestellt beim Theaterverlag um die 20 Theaterstücke und macht je nach der Verfügbarkeit an Spielern eine erste Selektion. Dann lesen auch weitere Mitglieder die Hefte. «Theaterspielen ist eine grosse Herausforderung, aber schön», so Knöri.

Ab Oktober wird geprobt. Die Schauspieler schlüpfen in ihre Rolle, lernen den Text auswendig, und ab Ende Jahr legen sie das Textbüchlein weg. Die Spieler merken sich ihre Einsätze, bei welcher Tür sie die Bühne betreten und wo sie sich aufstellen sollen. «Erst beim Auswendigspielen wird das Stück lebendig», so Zurbrügg.

Die Mimik, die Gestik, eine langsame und deutliche Aussprache sind wichtig und dass sich die Akteure normal und ungezwungen bewegen, wann immer möglich mit dem Gesicht zum Publikum. Auch sollen die Spieler, die gerade nicht sprechen, nicht nur herumstehen, sondern sich in irgendeiner Art beschäftigen.

Engagierter Vorstand

Markus Schranz wurde vor ein paar Jahren von der Theatergruppe Thunersee angefragt, ob er mitspiele. Dabei hat er auch schwierige Rollen gespielt, wie einen Betrunkenen gemimt. Die Mitglieder des Theatervereins haben ihn gleich zum Präsidenten gewählt. Er ist in Adelboden in einer zehnköpfigen Familie aufgewachsen und begann seine Theaterkarriere schon in der Schulzeit. Theaterspielen ist seine Welt.

Später half er bei Vereinen und erklärt seine Motivation so: «Ich liebe die Mitmenschen, kann mich gut in deren Lage versetzen, habe einen Hang zur Übertreibung, dorfe gern und verantere (imitiere) auch gern Leute.» Der gelernte Bäcker ist im Sozialbereich im Bad Heustrich tätig. Früher war er längere Zeit als Weltenbummler unterwegs, hat von überall her Erfahrungen heimgebracht, ist darum flexibel und sprudelt vor Ideen.

Schranz ist Präsident des 17-jährigen Vereins Theatergruppe Thunersee, die jedes Jahr ein Stück aufführt – vorwiegend lustige. 2016 erlitt er einen schweren Unfall. «Da hat mich Vizepräsident Andreas Stryffeler vertreten», erzählt Schranz und lobt seinen engagierten Vorstand. Dieses Jahr hilft Schranz nur im Hintergrund mit. Er hat keine Rolle im aktuellen Stück «Um kein Priis», das von zwei konkurrierenden Bürstenfabrikanten handelt und ein Liebespaar auf eine harte Probe stellt.

Ein ganzer Stab von Leuten steht vor und hinter dem Vorhang und arbeitet unentgeltlich, abgesehen von einem Helferessen. Der Saal, das Bühnenbild, die Requisiten und Kostüme müssen organisiert werden. Vreni Landolt kümmert sich um die ganze Gastronomie, fragt Helferinnen und Helfer an, erstellt Essen- und Getränkekarten, Einsatzpläne. Ihre Tochter Berit Landolt ist Kassierin und schaut, dass die Kasse stimmt. Das Plouschchörli Spiez umrahmt den Anlass musikalisch.



Auftritte im Kirchgemeindehaus Spiez am Mittwoch, 7. Februar, 20 Uhr; Freitag, 9. Februar, 20 Uhr; Samstag, 10. Februar, 20 Uhr, und Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr.

Reservationensind erwünscht am 30., 31. Januar und 2. Februar ­je­weils 15–18, Tel. 077 469 45 41. (Berner Oberländer)