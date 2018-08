Angst vor dem Steinbruch ist zurück

Vor vier Jahren verursachte die Meldung, am Rugen solle im grossen Rahmen – 300 000 Tonnen jährlich – Gestein abgebaut werden, grosse Unruhe. Eine Studie war zum Schluss gekommen, dass hier schweizweit die Bedingungen für den Abbau von Hartschotter am besten seien. Dieser ist vor allem für den Bau und Unterhalt von Schienen, aber auch Strassen wichtig. Die bestehenden Abbaugebiete geben nicht mehr genug her und können – weil sie in geschützten Gebieten liegen – nicht erweitert werden.

Nicht nur die Aufregung um das Projekt war gross, sondern auch der Widerstand. In der Folge kippte die Regionalkonferenz Oberland-Ost das Vorhaben aus dem regionalen Richtplan Abbau, Deponie, Transport.

Eine versteckte Lex Rugen?

Nun befürchtet die IG «Nein zum Steinbruch Rugen», der Kanton könnte einen Abbau durch die Hintertüre ins Auge fassen. Grund ist die seit vorgestern laufende Mitwirkung zur Änderung des Bergregalgesetzes. Dieses soll den Abbau von Steinen und Erden im Untertagebau – also unterirdisch – gestatten. Dieser Abbau war bisher nur im Tagbau erlaubt.

«Der Untergrund beginnt dort, wo er mangels eines schutzwürdigen Ausübungsinteresses der Grundeigentümer nicht mehr Bestandteil der darüber liegenden Grundstücke ist und daher eigentumsmässig nicht mehr den privatrechtlichen Grundeigentümern gehört», hält der Regierungsrat in seinem Begleitschreiben fest. Der Untergrund unterstehe der Hoheit des Kantons.

Die IG wittert eine Lex Rugen: Die Vorlage berücksichtige die Bedürfnisse und Bedingungen des Tourismus nicht und sei nicht nachhaltig. Die Region sei auf eine intakte Natur angewiesen. Aber auch ein unterirdischer Abbau wäre eine starke Belastung. Er würde auf der anderen Seite kaum «spürbare wirtschaftliche Wertschöpfung und keine spürbare Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen» generieren.

«Ein Steinbruch wird keinen positiven Einfluss auf die Bildungseinrichtungen in der Region haben und gerade junge Berufsleute nicht dazu veranlassen, in der Region zu bleiben», hält die IG in ihrer Stellungnahme zur Mitwirkung fest. «Die Interessen der Region als touristischer Hotspot des Kantons sind höher zu gewichten als die nationale Nachfrage nach Baumaterialien.»

Neue Abbauorte möglich

Dass es bei der Gesetzesänderung um Hartschotter geht, ist offensichtlich. So wird dies bei der Aufzählung der finanziellen Auswirkungen und der Auswirkungen auf die Volkswirtschaft explizit ­erwähnt. Allerdings hält Regierungsrat Christoph Neuhaus gegenüber dieser Zeitung fest, dass die Änderung eben auch an Orten den Abbau erlauben würde, die bisher nicht infrage kamen.

(Berner Zeitung)