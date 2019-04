Anfang und Ende des Rössli-Trams

Von da an wartete Hotelier Sterchi jeweils mit dem «Tramway Mürren» beim Bahnhof auf seine eintreffenden Gäste. Die einspurige Rollbahn wies mit 50 Zentimeter die schmalste Spur aller schweizerischen Eisenbahnen mit eidgenössischer Konzession für Personenbeförderung auf.

Sechs Kilometer pro Stunde betrug die Höchstgeschwindigkeit, die Streckenlänge 455 Meter, und die Fahrt dauerte sieben Minuten. Gezogen wurde der achtplätzige Personenwagen, hergestellt in Paris, von einem Pferd. Zum Rollmaterial gehörten auch zwei offene Gepäckrollwagen, die von Hand gezogen oder gestossen wurden.

Krise beendete Bahnbetrieb

Während der Sommersaison wurden täglich drei bis fünf Fahrten ausgeführt. Die einfache Fahrt kostete 30 Rappen pro Person, was damals etwa dem Stundenlohn eines Arbeiters entsprach. Mit dem Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 blieben die Touristen aus, und die Rollbahn stellte den Betrieb ein. Erst als sich die Verhältnisse im schweizerischen Tourismus ab 1923 wieder normalisiert hatten, rollte das «Mürrener Rösslitram» wieder.

Die Weltwirtschaftskrise 1931 traf den Schweizer Tourismus hart und bedeutete nach 20000 transportierten Passagieren das endgültige Aus der Bahn. Die zwei Gepäckwagen blieben für immer verschollen, der Nostalgiewagen wurde aber 1941 im Schuppen eines Bauern wieder entdeckt.

Rückkehr nach Mürren

Vier Jahre später wird gleichzeitig mit der Schliessung des Hotels auch die Konzession gelöscht. Der Tramwagen wird dem Verein des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern geschenkt und 1950 aus Mürren abtransportiert. Die Gleise blieben unbenutzt und wurden in den 1960er-Jahren bei Strassenbauarbeiten entfernt.

Der durch die SBB-Werkstätte in Meiringen restaurierte Wagen stand bis 1982 im Verkehrshaus der Schweiz. Zehn Jahre später wurde der Personenwagen wieder an seinen ursprünglichen Einsatzort zurückgeführt und erinnert seitdem im Bahnhofgebäude der BLM, auf einem Stück des originalen Geleises von 1893 stehend, als Leihgabe des Verkehrshauses an die Entwicklung des Tourismus im Bergdorf.