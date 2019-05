Andreas Bieri holte sich den Tagessieg

Wie schon in den vergangenen Jahren fand am Samstag in der Schiessanlage Feldmoos das traditionelle Feldschiessen statt. Organisator sind wie immer die Suldtal-Schützen, welche sich am 24. November 2006 aus den Feldschützen Aeschiried (gegründet 1879) und der Schützengesellschaft Aeschi (1904) bildeten.