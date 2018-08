Am Montag beginnt in Lattigen die Modernisierung

Neun Monate, konkret von übermorgen Montag bis Ende Mai 2019, sollen die Arbeiten an der Spiezer Industriestrasse dauern. Dabei machen die BLS Netz AG und die Gemeinde Spiez gemeinsame Sache: Das Berner Bahnunternehmen modernisiert seine Haltestelle nahe des ABC-Zentrums und des Labors Spiez, wobei der Perron auf 55 Zentimeter erhöht und um 70 auf neu 150 Meter verlängert sowie der Zugang zur Bahn erneuert wird.

«Um den Reisenden einen komfortablen und hindernisfreien Einstieg in die Züge zu ermöglichen», wie es in einer Info an die Anwohner, welche dieser Zeitung vorliegt, heisst.

Lärm und Wartezeiten

Die Spiezer ihrerseits passen im Bereich der Haltestelle die Strasse auf 165 Metern den neuen Begebenheiten an und erstellen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einen neuen Gehweg, der ans Trottoir der Autobahnbrücke anschliesst.

Wie es im Infoschreiben heisst, wird während der Bauphase «in der Regel» tagsüber zwischen 7 und 17 Uhr gearbeitet. Ohne Beeinträchtigungen und Nachtlärm wird es indes nicht gehen: In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober werden Gleisbauarbeiten durchgeführt.

Laut BLS sind weitere Nacharbeiten 2019 in den Wochen 13 und 14 «für die Montage der Wartehalle und des Technikraums notwendig». Die Züge vom und in Richtung Simmental werden nach Fahrplan verkehren – und die Halteorte der Züge dem Baufortschritt angepasst.

Auf der Gemeindestrasse wird es zu Wartezeiten kommen: Gemäss der Anwohnerinfo bedingen die Bauarbeiten die einspurige Verkehrsführung mittels Lichtsignalanlage. «Ab Mitte September bis Anfang November ist im Strassenverkehr mit Behinderungen zu rechnen.»

Fast 2 Millionen Franken

Die Modernisierung der Haltestelle, die im Bedarfsfall sprich bei «Halt auf Verlangen» bedient wird, kostet die BLS 1,4 Millionen Franken. So war es im Baugesuch zu lesen gewesen. Der Bund leistet einen Behindertengleichstellungsgesetz-Beitrag von 105 '000 Franken. Die Gemeinde lässt sich den Ausbau ihrer Industriestrasse rund eine halbe Million kosten.

Das kommunale Parlament genehmigte letztes Jahr einen Verpflichtungskredit über 510'000 Franken. Die Haltestelle Lattigen wird nun, wie total 30 Stationen der BLS, behindertengerecht umgebaut. Etwas, das vor zehn Jahren noch kein Thema war: Mittels Petition mit 337 Unterschriften war damals die Aufhebung der Station, die wochentags von gut 70 Reisenden benutzt wird, verhindert worden. (Berner Oberländer)