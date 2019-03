Ob sie in der rustikalen Gaststube sassen oder in einem der anderen Säle, ist nicht überliefert. Aber das, was sie an jenem Sonntag im Februar des Jahres 1919 im altehrwürdigen Löwen zu hören bekamen, muss sie sehr beeindruckt haben.

So sehr, dass nur einen Monat nach dem Vortrag des kantonalen Sekretärs Hans Stähli der erst seit 1918 bestehenden bernischen Bauern- und Bürgerpartei rund 50 politisch Engagierte am 8. März im Primarschulhaus zusammenkamen, um die Gründung der Wimmiser Parteisektion zu vollziehen.