Als Gäste und Post noch mit der Kutsche kamen

Hasliberg einst...

Das ist nur eine Anekdote, welche die Besucher im renovierten Restaurant Waldegg am Brünigpass serviert bekamen. Der Herbstanlass des Fördervereins Netzwerk Hasliberg stand im Zeichen der Dorfentwicklung. Der pensionierte Lehrer Heinz Huber führte als Referent die rund 60 Mitglieder durch die gesammelten Bilder.

Seit einiger Zeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der Suche nach alten Dorfansichten. Geplant ist, diese in einem Fotobuch aktuellen Aufnahmen gegenüberzustellen. Auch Dorforiginale, Schulklassen, Tradition und Kultur sollen ihren Platz darin finden.

Wie der Förderverein Netzwerk Hasliberg in einer Mitteilung schreibt, ist vorerst eine Broschüre in Bearbeitung, in der sämtliche Flurnamen von Hasliberg veröffentlicht werden. «Vor allem die ältere Generation ist für die Sammlung dieser Namen eine wertvolle Stütze», heisst es im Communiqué des Fördervereins weiter. Als Orientierungshilfe sind die Flurnamen auch heute noch von grosser Bedeutung.

...und jetzt

Doch auch die Gegenwart war Thema: Gemeindepräsident Arnold Schild führte aus, dass sich zwei vom Förderverein Netzwerk Hasliberg mitfinanzierte Projekte grosser Beliebtheit erfreuten. Zum einen ist dies der Balispark im Skigebiet Meiringen-Hasliberg.

Die Schanzen und Hindernisse begeistern vor allem jüngere Skifahrer und Snowboarder. Gleiches gilt für den neuen Pumptrack. Für dessen Benutzung hat die Schule Hasliberg sogar Fahrräder und Trottinette angeschafft.

Insgesamt hat der Förderverein Netzwerk Hasliberg mit seinen 230 Mitgliedern seit seiner Gründung im Jahr 2016 acht örtliche Projekte finanziell unterstützt. Darunter etwa die Anschaffung einer Drohne, die Rehkitze im hohen Gras aufspüren und vor dem Mähtod schützen soll.