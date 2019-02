«Etwa mit zwei Jahren stand ich das erste Mal auf den Ski und fuhr jeden Tag am Skilift, den mein Vater in Adelboden betrieb», schaut Annerösli Zryd zurück. Fred Rubi, selber erfolgreicher Skirennfahrer und ehemaliger Kurdirektor von Adelboden, erkannte später ihr Talent und schickte sie in ein Trainingslager.